Plus Bad Kreuznach Bad Kreuznacher Wilhelmstraße wird vor dem Bahnhof für drei Wochen einspurig: Ab 15. Juli könnte es vor der Kreuzkirche ein wenig stocken Von Marian Ristow i Die Männer der Stadtverwaltung haben an der zukünftigen Baustelle alles im Griff: Philipp Geib, Leitung Tiefbau (von links), Markus Neu, zuständig für Straßenbau, und Eduard Schuckmann, Chef des Stadtbauamtes. Foto: Marian Ristow Baustellen und Straßensperrungen machen Verkehrsteilnehmern wenig Spaß, aber in der Regel sind sie ein notwendiges Übel – eben damit künftig der Verkehr wieder vernünftig rollen kann. Lesezeit: 3 Minuten

So beginnen am Montag, den 15. Juli, die Bauarbeiten an einem der häufigst befahrenen Abschnitte der Bad Kreuznacher Innenstadt. Mit Beginn der Sommerferien werden eine Fahrspur sowie eine Busspur der Wilhelmstraße in Höhe des Europaplatzes in besseren Zustand versetzt. Saniert wird der Straßenabschnitt stadteinwärts von der Zufahrt Tiefstraße (die Straße, ...