Bad Kreuznacher Stadtvorstand zieht Zwischenbilanz: Umzug ins neue Rathaus verläuft reibungslos

Eine positive Zwischenbilanz zieht der Bad Kreuznacher Oberbürgermeister Emanuel Letz mit Blick auf den Umzug der Ämter in das neue Rathaus am Kornmarkt. „Von den Mitarbeitenden hören wir eine überwiegend positive Resonanz. Das ämter- und dezernatsübergreifende Arbeiten hat sich verbessert“, sagt er.

Die positiven Rückmeldungen aus der Bürgerschaft in Bezug auf die Erreichbarkeit und die Abwicklung von Verwaltungsgeschäften hätten sich erhöht, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung. Der Stadtvorstand und sein Stab ziehen Anfang Mai ins neue Rathaus ein. Die Ämter, Abteilungen und der Personalrat, die in der Wilhelmstraße untergebracht waren, sowie das Amt für Wirtschaftsförderung und Liegenschaften und die IT-Abteilungen arbeiten bereits am Kornmarkt. Das Erdgeschoss wird so umgebaut, dass der Verwaltung dort mehr Platz zur Verfügung steht.