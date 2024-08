Plus Bad Kreuznach Bad Kreuznacher Stadtrat spricht über Mühlenstraße: Politische Gremien nehmen wieder ihre Arbeit auf Von Harald Gebhardt i Künftig sollen nur noch die Citybusse und Radfahrer zwischen der Rossstraße und der Mühlenstraße/Beinde verkehren dürfen. Foto: Harald Gebhardt Die Kommunalwahlen sind passé, die Sommerpause ist vorbei. Die politischen Gremien der Stadt nehmen ihre Arbeit wieder auf, und diese beginnt mit einem Sitzungsmarathon. Lesezeit: 2 Minuten

Am Montag, 26. August, tagt der Hauptausschuss (17.30 Uhr, neues Rathaus am Kornmarkt), einen Tag drauf der Ausschuss für Stadtplanung, Bauwesen, Umwelt und Verkehr, kurz PLUV (17.30 Uhr, neues Rathaus), am Mittwoch, 28. August, der Finanzausschuss (17.30 Uhr, Sitzungssaal Brückes) und am Donnerstag, 29. August, der Stadtrat (17.30 Uhr, neues ...