Plus Bad Kreuznach

Bad Kreuznacher Polit-Veteran: Der politische Freigeist Herbert Drumm bleibt am Ball

i Er war lange Jahre ein loyaler Christdemokrat in Bad Kreuznach. Nun aber ist er bei den Freien Wählern eine Hausnummer: Dr. Herbert Drumm (75) schaffte vor drei Jahren den Sprung in den Landtag. Foto: Robert Neuber

Dieser Mittsiebziger ist ein Unikum, das dürfte in der lokalpolitischen Szene niemand bestreiten: Dr. Herbert Drumm, der im Jahr 1949 in Baumholder geboren wurde, 1959 nach Kreuznach zog und hier auf dem Stadtmauer-Gymnasium sein Abitur ablegte, ist ein Freigeist. Auch politisch – und deshalb tritt er für die Freien Wähler an.