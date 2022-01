Die Nordwestflanke des Kauzenbergs soll grün bleiben: Vehement wehren sich die Anwohner am Agnesienberg gegen die Baupläne hinter der Römervilla entlang der Hüffelsheimer Straße. Der Tierarzt Dr. Frank Höhner will dort Mehrfamilienhäuser bauen. An die 650 Unterschriften haben die Anwohner inzwischen gesammelt und sich als „Bi Kauzenberg“ formiert. Dabei geht es um mehr als nur eine unverbaute Aussicht auf den Kauzenberg.