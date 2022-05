40 Tonnen ist sie schwer. Jetzt ist auch die Fußgänger- und Radlerbrücke, die in fünf Monaten an der Bahnstrecke über die Industriestraße nahe Bauhaus- und Lidl-Kreisel aufgelegt wird, da. Am Montagmorgen wurde sie zwischen 6 und 12 Uhr neben dem dort bereits seit Monaten lagernden Hauptbrückenkörper platziert.