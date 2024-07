Plus Bad Kreuznach Bad Kreuznacher Behindertenbeirat kritisiert: ÖPNV an vielen Stellen nicht barrierefrei Von Christine Jäckel i Die Haltestelle an der Dessauer Straße ist für den Ein- oder Ausstieg mit Rolli zu schmal. Foto: Christine Jäckel Barrierefreiheit im ÖPNV? Sollte ursprünglich 2022 umgesetzt sein. Das Ziel wurde auf 2027 verschoben, stellt Cindy Davi, Mitglied im Behindertenbeirat der Stadt, in der Sitzung fest. Für die bisherigen Fortschritte beim Umbau ziehen die Beiratsmitglieder eine durchwachsene Bilanz. Lesezeit: 3 Minuten

Können Rollifahrer die Busse in Bad Kreuznach gut nutzen? Aktuell sieht es so aus, dass zwar etwas in Bewegung geraten ist, aber auch etliche, bereits umgebaute Haltestellen nicht nutzbar sind, um mit einem Rollstuhl ein- und auszusteigen. „Wir haben als Behindertenbeirat vorab unterschrieben, damit Fördergelder kommen: Es ist ärgerlich, dass ...