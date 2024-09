Der Bauernmarkt in Bad Kreuznach ist facettenreich und zieht alljährlich an die 10.000 Besucher an. Das Tierdiorama der Jägerschaft im Kreis Bad Kreuznach zeigt die heimische Tierwelt. Zum Programm zählen auch kulinarische und musikalische Leckerbissen. Foto: Archiv Josef Nürnberg