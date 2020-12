Bad Kreuznach

Michelin will die Michelinstraße kaufen. Mit dieser Bitte ist die Firma an die Stadt herangetreten. Die Verbindung zwischen Gensinger Straße sowie Planiger- und Industriestraße im Bad Kreuznacher Industriegebiet verläuft quer durch das Werksgelände. In den vergangenen Jahren hat Michelin den Standort ausgebaut – unter anderem mit einem Logistikzentrum. Um betriebsinterne Abläufe und Wege zu optimieren, hält das Unternehmen den Erwerb der Michelinstraße für notwendig.