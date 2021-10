Bad Kreuznach: Wie der Mantelsonntag 2020 gelingen soll

In Bad Kreuznach soll es in diesem Jahr wieder einen verkaufsoffenen Mantelsonntag am letzten Oktober im Sonntag geben, nachdem er im vergangenen Jahr durch eine Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts Koblenz untersagt worden war: Das ist das erklärte Ziele einer Art Arbeitsgemeinschaft, die sich am Donnerstagabend zu einem Gespräch getroffen hatte. Neben Markus Schlosser, Wirtschaftsdezernent der Stadt, und Landtagsabgeordnetem Helmut Martin (CDU) nahmen Dirk Alsentzer, der Erste Vorsitzende des Einzelhändlerverbands Pro City, Ralf Leonhard, Vorsitzender des Bad Kreuznacher Schaustellerverbandes, sowie diverse Geschäftsleute aus den Bereichen Einzelhandel und Gastronomie an der Runde teil.