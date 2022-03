Das Hochgeschwindigkeitsinternet, das Gigabit-Zeitalter soll demnächst in Bad Kreuznach beginnen – und zwar so schnell wie möglich. Es war vor allem Wirtschaftsdezernent Markus Schlosser, der sich in der gemeinsamen Sitzung der Ausschüsse für Wirtschaftsförderung sowie Stadtplanung, Bauwesen, Umwelt und Verkehr dafür erfolgreich stark gemacht hat.