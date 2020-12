Bad Kreuznach

Die Einfahrt aus der Panzerstraße in die Rheingrafenstraße in Richtung Innenstadt soll untersagt werden – zumindest für eine Testphase von sechs Monaten. Das Pilotprojekt ist momentan eines der am kontroversesten diskutierten Verkehrsprojekte in Bad Kreuznach. Der Unmut über die geplante „unechte Einbahnstraßenregelung“ in der Rheingrafenstraße war so groß wie die Kritik daran, die von nahezu allen politischen Seiten auf die Verwaltung niederprasselte. Entsprechend groß war auch der Redebedarf in der Sitzung des Ausschusses für Stadtplanung, Bauwesen, Umwelt und Verkehr am Mittwochabend.