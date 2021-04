Bad Kreuznach: Onlineplattform soll Einzelhandel der Stadt beleben

Wenn der stationäre Einzelhandel konkurrenzfähig bleiben will, muss er neue Wege gehen. Eine Möglichkeit hält die Firma eBay Deutschland bereit. Sie hat ihr Angebot erweitert und bietet nun eine Homepage eBay City 2.0 für einzelne Städte an. Die ansässigen Einzelhändler haben die Möglichkeit, über diese Seite einen kostenfreien Shop zu eröffnen, in dem sie ihre Waren anbieten. Auch Bad Kreuznach macht mit, ist eine von zehn Pilotstädten bundesweit. Thomas Natkowski von eBay stellte im Ausschuss für Wirtschaftsförderung den lokalen Onlinemarktplatz vor.