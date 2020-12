Archivierter Artikel vom 02.05.2020, 16:32 Uhr

Bad Kreuznach

Bad Kreuznach: Messerstecherei auf Parkplatz

Zu einer Schlägerei zwischen mehreren Personen ist es am Samstag gegen 2 Uhr in der Nacht auf einem Parkplatz in der Straße „Am Grenzgraben“ gekommen.