Archivierter Artikel vom 16.03.2020, 15:46 Uhr

Bad Kreuznach

Bad Kreuznach macht dicht: Auch Bäder werden geschlossen

Das Stadtwerke Forum bittet Kunden, ihre Anliegen derzeit telefonisch oder online zu klären, unter Tel. 0671/991.917 oder per E-Mail an forum@stadtwerke-kh.de. In dringenden Fällen, in denen eine persönliche Vorsprache notwendig ist, sollte ein Termin vereinbart werden.