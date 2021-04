Bad Kreuznach

Bad Kreuznach: Kleiner Brand in H&M-Filiale

Einen kleinen Brand hat es am Montag gegen 14.30 Uhr in der H&M-Filiale in der Mannheimer Straße gegeben. Die Filialleiterin hatte die Feuerwehr alarmiert, nachdem sie im Lager starken Rauch festgestellt hatte. Als der Löschbezirk Süd eintraf, war der Laden bereits geräumt.