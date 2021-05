Jeder, der schon einmal in Bad Kreuznach Rad gefahren ist, weiß, wie gefährlich und frustrierend das oftmals sein kann. Eine Umfrage des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs, der ADFC-Fahrradklima-Test, hat nun ergeben, dass die Kurstadt tatsächlich nicht gut bei den Radfahrern abschneidet. 254 Kreuznacher Radler nahmen im Herbst 2020 an der bundesweiten Umfrage teil und bewerteten die Situation in der Stadt. Das Ergebnis ist keins, das sich sehen lassen kann, die Note lautet 4,13.