Bad Kreuznach

Wo wird die dringend benötigte Grundschule in Bad Kreuznach stehen? Diese Frage ist zurzeit offen. Gern wären die Verantwortlichen in der Stadtverwaltung schon weiter in ihren Planungen – Tatsache ist aber: Noch fehlt ein Standort für die vierzügige Schule. Nun gibt es aber eine neue Option, auf die Schuldezernent Markus Schlosser (CDU) setzt und die er auf Anfrage des Oeffentlichen Anzeigers als „bevorzugte Variante“ bezeichnet.