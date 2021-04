Bäume im Bad Kreuznacher Stadtgebiet bleiben weiter ohne Schutz. Auch der nächste Anlauf, eine Baumschutzsatzung zu verabschieden, an der schon seit drei Jahren in der Verwaltung und den politischen Gremien gearbeitet wird, scheiterte jetzt erneut im Ausschuss für Stadtplanung, Bauwesen, Umwelt und Verkehr. Der Stadtrat hatte das Thema am 24. September 2020 an den Fachausschuss zurückverwiesen, der sich nun seit Mai 2018 zum vierten Mal damit befasste.