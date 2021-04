Vor der Kamera zu stehen ist für die Bad Kreuznacher Food-Bloggerin Lilly Kürten („Lilly's Cupcakery“) nichts Neues – doch sind die Anforderungen in dem Format „Allererste Sahne“ etwas anders als in einer schlichten Back-Show. In fünf Episoden, die von Montag bis Freitag ausgestrahlt werden, stellt jeweils einer der fünf Kandidaten sein „Meisterstück“ vor, dass die anderen so genau wie möglich nachbacken müssen – ohne das Rezept zu haben.