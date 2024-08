Plus Bad Kreuznach

Bachelorarbeit zur Eingemeindung der Stadt Bad Münster am Stein: Von Reform haben beide profitiert

i Ann-Christin Bechtoldt vor der Straßen- und Bahnbrücke zwischen Bad Münster und Eberrnburg und dem Rotenfelsmassiv. Heute lebt die 31-Jährige in Berlin. Foto: Sammlung Ann-Christin Bechtoldt

Zum 1. Juli 2014 wurde die Stadt Bad Münster am Stein-Ebernburg (BME) aus der gleichnamigen Verbandsgemeinde herausgelöst und in die Stadt Bad Kreuznach eingemeindet. Genau zehn Jahre ist das jetzt her. Das Thema lohnt auch für eine wissenschaftliche Aufarbeitung. Genau das hat Ann-Christin Bechtoldt gemacht.