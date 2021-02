Ein folgenschwerer Unfall hat sich am Silvesterabend auf der Bundesstraße 41 zwischen Waldböckelheim und Weinsheim ereignet, wobei vier Personen verletzt worden sind. Gegen 21.50 Uhr befuhr ein mit vier Personen besetzter Pkw aus Baden-Württemberg die B 41 in Fahrtrichtung Bad Kreuznach, als der 19-jährige Fahrer in einer Kurve mit seinem Auto auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern geriet.