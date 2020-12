Mainz

In international bedeutenden Museen sind sie nur selten zu finden. Der Forschung sind sie weitgehend unbekannt, und an Informationen über die Schöpfer dieser Werke kommt man nicht selten nur über Umwege. Sie selbst bezeichneten sich als „Dilettanten“, was sich aus dem Italienischen für „Liebhaber“ ableitet. Manche ihrer künstlerischen Ergebnisse sind allerdingsbeachtliche Kunstwerke.