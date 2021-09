Autounfall: Kind verletzt sich am Bein

Ein 22-jähriger Pkw-Fahrer befuhr am Samstag, 4. September, gegen 10.30 Uhr die Straße „Banzel“ in Richtung Seesbach.

Auf Höhe der Hausnummer 35 wollte ein 8-jähriger Junge die Fahrbahn überqueren, befand sich jedoch, verdeckt für den Pkw-Fahrer, hinter einem parkenden Transporter. Das Kind lief auf die Fahrbahn und streifte entlang der Fahrerseite des Pkw. Der 8-Jährige verletzte sich am am Bein musste und vom eingesetzten Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.