Bad Kreuznach

Der berühmte „Kommissar Zufall“ führte im Januar dieses Jahres im Hafen von Antwerpen zur Aufdeckung einer Autoschieberbande, die zum Teil in Bad Kreuznach operierte. In einer Lagerhalle im Brückes waren vermutlich die gestohlenen Autos – vornehmlich teure AMG-Modelle der Marke Mercedes-Benz – zerlegt und in Container verpackt worden. Jetzt wird in dem Fall vor dem Landgericht Bad Kreuznach gegen einen 41-Jährigen verhandelt, der als Mitglied der Bande für den Transport der Container zuständig gewesen sein soll.