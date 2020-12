Bad Kreuznach

Gut organisiert wie ein regulärer Betrieb ging die Bande vor, deren Mitglieder in Arbeitsteilung Autos stahlen, in einer Lagerhalle im Brückes in Bad Kreuznach in Einzelteile zerlegten und die Teile in Containern über Belgien in die Vereinigten Arabischen Emirate verschifften. Vor dem Landgericht Bad Kreuznach wird seit dem 5. September gegen ein mutmaßliches Mitglied dieser Bande verhandelt. Der Mann hat sich laut Anklage vorwiegend um die Organisation und Verschiffung der Container kümmerte.