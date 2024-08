Plus Bad Münster-Ebernburg Automobile Schätze zogen Besucher magisch an: Oldtimerfrühschoppen in Bad Münster am Stein Von Josef Nürnberg i Thorsten Schupp aus Oberflörsheim behandelte sein Fahrzeug sehr liebevoll. Foto: Josef Nürnberg Oldtimerfans konnten etwa 500 Fahrzeuge im Kurpark in Bad Münster am Stein ansehen. Besitzer der Oldtimer kamen aus Rheinland-Pfalz, dem Saarland, Hessen und Nordrhein-Westfalen Lesezeit: 2 Minuten

Einmal mehr lockte der Oldtimerfrühschoppen im Kurpark und an der Nahepromenade in Bad Münster am Stein zahlreiche Besucher an. Ausweis hierfür sind die Oldtimerfreunde selbst, die mit ihren Schätzchen nicht nur aus Rheinland-Pfalz, sondern auch aus dem Saarland, aus Hessen und Nordrhein-Westfalen anreisten. Für die Oldtimerbesitzer ist der Ruf des ...