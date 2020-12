Autokino auf der Kreuznacher Pfingstwiese vom 14. bis 18. Mai: Aufbau am Donnerstag

Bad Kreuznach / Spabrücken

Montag: Regen, Wind, 5 Grad. Schlechtes Omen für das Autokino ab 14. Mai auf der Kreuznacher Pfingstwiese? Keineswegs! Tobias Geisler, Prokurist der Spabrücker WRS Event-Engineering und Veranstaltungstechnik GmbH, ist guter Dinge, dass die fünftägige Veranstaltung mit Kulturprogramm und fünf Filmen ein Erfolg werden kann. Zumal die Wetterfrösche zurzeit für 14. bis 18. Mai „quaken“: trocken, steigende Temperaturen. Gut, denn wer will schon bei strömendem Regen, selbst wenn er im Auto sitzt, und bei laufendem Scheibenwischer Kinofilme gucken? Die Spabrücker sind optimistisch. Und so laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Donnerstagabend, 20.30 Uhr: Event-Schirmherrin OB Heike Kaster-Meurer und Kulturminister Konrad Wolf begrüßen. Elf Stunden davor beginnt am Donnerstagmorgen der Aufbau des WRS-Teams um Geschäftsführer Matthias Zimmermann. Dann geht es nicht nur um die 18 auf 12 Meter große Leinwand mit einer 16 auf 8 Meter großen und in 3 Metern Bodenabstand beginnenden Leinwand, sondern auch um Absperrband, Kabel, Sicherheitsbeleuchtung und alles, was es für die Abende braucht. 18 Helfer werden im Einsatz sein, darunter Ton-, Licht-, Kamerafachleute. Hier die wichtigsten Fragen und Antworten zum Event: