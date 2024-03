Autofahrerin kommt im Kreis Bad Kreuznach mit zwei Kindern auf die Bahngleise: Bußgeld und Fahrverbot drohen

Eine Mutter hat am Samstag im Kreis Bad Kreuznach sich und ihre Kinder unabsichtlich in große Gefahr gebracht: Sie missachtete die Bahnschranken und kam auf den Gleisen zum Stehen. Der herannahende Zug konnte rechtzeitig gewarnt werden und abbremsen.

Eine Autofahrerin in Altenbamberg (Kreis Bad Kreuznach) muss mit einem Bußgeld und mehreren Monaten Fahrverbot rechnen, nachdem sie eine gefährliche Situation für sich, ihre Kinder und etliche Zugpassagiere verursacht hat: Nach Angaben der Bundespolizei fuhr die 39-Jährige am Samstagmittag (9. März) bei Rot über einen Bahnübergang.

Als sich die Schranken schlossen, geriet die Mutter nach Darstellung der zuständigen Bundespolizei in Panik und setze zunächst gegen den Schrankenbaum zurück. Anschließend fuhr sie in den Gleisbereich. „Durch ein automatisiertes Signal wurde der Lokführer im herannahenden Zug gewarnt”, so die Behörden. Ein Unfall konnte somit verhindert werden. Im Auto befanden sich die beiden 10- und 14-jährigen Kinder der Fahrerin. Verletzt wurde offenbar niemand.