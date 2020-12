Mainz

Die Nadelöhre in Sachen Verkehr rund um Mainz reißen nicht ab: Nach der Vollsperrung der Schiersteiner Brücke an drei Wochenenden im Juli und August ist nun die südliche Seite an der Reihe. Vom 10. bis zum 21. August wird der Autobahntunnel an der A 60 bei Mainz-Hechtsheim gewartet.