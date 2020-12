Archivierter Artikel vom 21.07.2020, 11:40 Uhr

Bad Kreuznach

Auto steht in Flammen: Fahrerin kann sich noch retten

Unverletzt konnte die Fahrerin ihren Wagen verlassen, der am Dienstagmorgen gegen 8.30 Uhr in der Bad Kreuznacher Wilhelmstraße aus bislang noch ungeklärter Ursache in Flammen stand.