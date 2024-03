Ausschuss contra Ortsbeirat: Grünes Licht für Bebauung an Bad Münsterer Naheweinstraße

Nach wie vor hat ein Investor Interesse daran, das am Ortsausgang von Bad Münster am Stein in Richtung Norheim gelegene Grundstück zu bebauen. Die Fläche wird aktuell als Parkplatz genutzt. Der Bauausschuss hat sich nun für eine Bebauung ausgesprochen, der Ortsbeirat ist dagegen. Foto: Josef Nürnberg (Archiv)