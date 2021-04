Ausschuss befürwortet Überlassung: Schulverkauf für die Kita und der Zukunftsblick

Dem Handel steht nichts mehr im Wege: Der Kreisausschuss gab in der jüngsten Sitzung am Montag seine einmütige Zustimmung, dass Gebäude und Gelände der Nahelandschule in Windesheim an die Verbandsgemeinde Langenlonsheim-Stromberg verkauft werden können. Die VG möchte dort eine Kindertagesstätte schaffen. Gesprochen wurde über den Kaufpreis, zuvor war dieses Thema auch mit der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) abgestimmt worden, wie Landrätin Bettina Dickes in der Onlinesitzung des Ausschusses sagte.