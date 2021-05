Ausgefallene Früherziehung macht sich bemerkbar: Musikschulen bricht ein ganzer Jahrgang weg

Die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Einschränkungen sorgen für Misstöne in der Arbeit der beiden großen öffentlichen Musikschulen des Kreises. Vor dem Lockdown lief es wie selbstverständlich so: Es wurden Kurse in Musikalischer Früherziehung angeboten, über die Hunderte Kinder vor allem in Kitas erreicht wurden. Hier wurden Interesse und Freude an Instrumenten und Gesang geweckt – und nicht wenige Jungen und Mädchen fanden über die Früherziehung den Weg in den jeweiligen Unterricht der Musikschulen. Und jetzt?