Kreis Bad Kreuznach

Ein Spaziergang im Schnee – darauf haben die Bad Kreuznacher lange gewartet. Am Samstagabend fielen zum ersten Mal in diesem Winter auch in der Kurstadt Flocken vom Himmel, die diesen Namen auch verdient haben. Wer das Spektakel genießen wollte, musste jedoch bis zum nächsten Morgen warten oder das Schneetreiben vom Fenster aus genießen: Ein Spaziergang zwischen 21 und 5 Uhr kann nämlich ziemlich teuer werden.