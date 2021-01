Ausbruch in Altenheim: Sprunghafter Anstieg der Fälle

45 neue Coronafälle binnen eines Tages (Stand Dienstag, 14 Uhr) meldet die Stabsstelle Corona des Kreises Bad Kreuznach. Etwa ein Drittel dieser Neuinfektionen sei auf den Ausbruch in einem Altenheim zurückzuführen, erklärt die Stabsstelle in ihrer Pressemitteilung den sprunghaften Anstieg von sechs Fällen (Stand von Montag) auf 45 Neufälle (Dienstag). Um welches Altenheim es sich dabei handelt, teilt die Corona-Stabsstelle – auch auf Nachfrage – nicht mit.

Leider ist ein weiterer Todesfall in Zusammenhang mit der Corona-Infektion zu beklagen. Bei dem Verstorbenen handelt sich um einen 90-jährigen Mann. Seit Ausbruch der Pandemie sind insgesamt 97 Menschen an oder mit Corona im Kreis gestorben.

Seit Auftreten des ersten nachgewiesenen Falles mit dem Coronavirus wurden insgesamt 3674 infizierte Personen im Landkreis registriert. 18 dieser Personen befinden sich in stationärer Behandlung. Derzeit stehen 495 Personen in der Betreuung der Corona-Stabsstelle. Innerhalb der jüngsten sieben Tage wurden folgende Fallzahlen in der Stadt und den Verbandsgemeinden gemeldet: Stadt Bad Kreuznach 60, VG Bad Kreuznach 19, VG Rüdesheim 30, VG Nahe-Glan 32, VG Lalo-Stromberg 14, VG Kirner Land 24. Die Wocheninzidenz im Kreis liegt nach dem Rechenmodell des Landes bei 117,5. Der Hort in der städtischen Kita Kendelstraße in Winzenheim ist ab sofort bis Montag, 1. Februar, wegen eines Coronafalls geschlossen. Die Eltern der betroffenen Kinder werden telefonisch informiert und in Quarantäne versetzt. Alle anderen Bereiche der Einrichtung bleiben geöffnet, teilt die Stadt mit.