Plus Meisenheim Ausbildungsbörse an der Realschule plus: Das große Werben um den Nachwuchs Von Roswitha Kexel i Am Stand des Gesundheitszentrums Glantal und der Pflegeschule Meisenheim stand nicht nur einfaches Blutdruckmessen unter Anleitung auf dem Programm. Foto: Roswitha Kexel Rund 40 Betriebe und Institutionen waren beim Tag der Berufs- und Studienberatung an der Meisenheimer Realschule plus teil, zu dem auch eine Ausbildungsbörse gehörte, dabei. Nicht nur die Organisatoren sind zufrieden mit der Veranstaltung. Doch es gab auch Kritik. Lesezeit: 2 Minuten

Auch weiterführende Schulen, die Industrie- und Handelskammer Koblenz und die Agentur für Arbeit, die Polizei Lauterecken sowie die Jobzentrale des Landkreises Kusel waren vertreten. Mit seiner schieren Größe beeindruckte der "M+E Truck" des Arbeitgeberverbands Gesamtmetall aber wohl am meisten. Dort erfuhren die jungen Leute in jeweils 90-minütigen Workshops einiges über ...