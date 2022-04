Debatten um Baumaßnahmen in Gemeinden werden oft emotional geführt. So war es auch in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats, als es um den Ausbau der Bundesstraße 420 in der Ortslage Offenbach-Hundheim ging. Das Interesse war groß, mehr als 20 Bürger verfolgten die rund zweieinhalbstündige Sitzung. Noch in diesem Sommer will der Baulastträger Landesbetrieb Mobilität (LBM) mit dem ersten Bauabschnitt beginnen.