Plus Bad Kreuznach/Windesheim/Rhein-Hunsrück Aus für Café Schrey in der Innenstadt: Bäckereikette „Die Lohners“ übernimmt Filiale in Bad Kreuznach Die Felle im Bäckereigeschäft in der Bad Kreuznacher Innenstadt werden ab 1. März neu verteilt: Über dem Café Schrey, Teil der Backhauskette aus Kastellaun, wird künftig das Logo der Bäckereikette „Die Lohners“ prangen. Von Marian Ristow

Die Kette mit Sitz in Polch wird dann Brötchenmonopolist in der Bad Kreuznacher Innenstadt und gleich dreifach vertreten sein. Im ehemaligen Café Schrey, nur wenige Hundert Meter weiter im ehemaligen Boecker-Gebäude als Nachbar des Modehauses Aachener sowie im Rewe Onusseit auf dem früheren Holzhäuser-Gelände. Allesamt in der Mannheimer Straße gelegen. Personalmangel ...