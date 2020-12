Bad Kreuznach

Der ehemalige Sitz der Boecker-Filiale in Bad Kreuznach, das alte Kaufhaus Reinhardt in der Mannheimer Straße, wird einer neuen Nutzung zugeführt. In die Großimmobilie zieht ein B&B-Hotel ein, es werden Wohnungen eingerichtet und im Erdgeschoss sollen Ladengeschäfte einziehen, dazu wird eine Tiefgarage gebaut. Die Immo One Group investiert dazu einen zweistelligen Millionenbetrag, ein langfristiger Mietvertrag mit B&B wurde bereits im März geschlossen. Nun ist man mit „namhaften Interessenten“ für den Einzelhandel im Gespräch.