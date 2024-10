Plus Bad Kreuznach

Aus Bad Kreuznacher Leerstand wird Leben: 42 Weingüter präsentieren sich bald in der Pop-up-Weinhandlung

i Noch Leerstand, aber bald eine schmucke Pop-up-Weinhandlung mit viel Leben, Events und Specials. Weinland Nahe knüpft damit an den Vorjahreserfolg der Pop-up-Weinbar an. Foto: Marian Ristow

Die Gebietsweinwerbung Weinland Nahe eröffnet in diesem Winter eine Attraktion für Weinliebhaber: Vom 6. November bis zum 28. Dezember lädt die Pop-up-Naheweinhandlung in der Salinenstraße 30 in Bad Kreuznach dazu ein, die Vielfalt der Naheweine zu entdecken. Geöffnet ist sie mittwochs von 12 bis 18 Uhr sowie Donnerstag bis Samstag von 12 bis 20 Uhr. 42 Weingüter der Region präsentieren temporär jeweils drei ausgewählte Weine.