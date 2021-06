Aufwendige Rettungsaktion: Gleitschirmflieger saß in Baumkrone fest

Norheim/Bad Münster-Ebernburg Die Aufräum- und Reinigungsarbeiten nach den gestrigen Unwettereinsätzen waren noch in vollem Gange, als die Leitstelle Bad Kreuznach die Feuerwehren der VG Rüdesheim erneut in die Einsatzhosen schickte. Dieses Mal waren jedoch nicht Tauchpumpen und Wassersauger, sondern Manpower und tragbare Leitern gefordert. Aus unbekannter Ursache stürzte am Sonntagmittag ein Gleitschirmflieger zwischen Norheim und Bad Münster-Ebernburg in eine Baumgruppe. Während der Schirm in einem größeren Baum hängen blieb, konnte sich der Mann an einem schmäleren Stamm festklammern.