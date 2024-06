Plus Seesbach

Auftaktveranstaltung in Seesbach: Landwirte öffnen ihre Höfe für Besucher

Von Josef Nürnberg

i Im Rahmen der Auftaktveranstaltung „Offene Höfe“ läuteten (von links) Oliver Conz, Joachim Rukwied, Daniela Schmitt, Benjamin Purpus, Theresa Schmidt, Kuh Karla und Ursula Braunewell den bundesweiten Aktionstag in Seesbach ein. Foto: Josef Nürnberg

Am kommenden Sonntag öffnen deutschlandweit rund 300 landwirtschaftliche Betriebe ihre Hoftore und laden Interessierte ein, das Spektrum der Landwirtschaft intensiver kennenzulernen. Die bundesweite Auftaktveranstaltung des bäuerlichen Berufsstandes, also der Landwirte-, Landjugend- und Landfrauenverbände, fand am Freitag in Seesbach auf dem Hof der Familie Purpus statt.