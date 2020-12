Raumbach

Seit dem Abbruch eines Gebäudes am Engpass in Raumbachs Hauptstraße im Frühjahr 2019 liegt das Areal brach. Der Ausbau der L 376 in der Ortsdurchfahrt soll im Frühjahr 2021 beginnen. Eine Bauvoranfrage, wonach auf dem benachbarten Grundstück ein Sechsfamilienhaus entstehen soll, sorgte in der Gemeinderatssitzung für Diskussionen.