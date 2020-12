Meisenheim/Lauterecken

Spürbar mehr Verkehr auf den Straßen, spürbar mehr Menschen in der Innenstadt: Nach vierwöchiger Zwangsschließung im Zuge der Corona-Pandemiebekämpfung durften am gestrigen Montag erstmals wieder Geschäfte öffnen, die nichts mit Lebensmittelversorgung oder Paketzustellung zu tun haben. Das Aufatmen war allenthalben spürbar, ob in Meisenheim oder in Lauterecken.