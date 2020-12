Bad Kreuznach/Ingelheim

Der eintägige Streik im Arbeitskampf bei den privaten Busunternehmen war angekündigt und blieb ohne größere Auswirkungen auf das öffentliche Leben – wäre da nicht am frühen Freitagmorgen dieser Vorfall in Bad Kreuznach gewesen: Gegen 5.55 Uhr blockierten streikende Busfahrer der Stadtbus GmbH die Abfahrt der Busse einer als Ersatz eingesetzten Firma in der Mainzer Straße. Der 70-jährige Fahrer eines zum Unterlaufen des Streiks gedachten Kleinbusses versuchte, durch die Blockade zu kommen. Er fuhr auf die Streikteilnehmer zu. Dabei kam es zu einem Anstoß mit einem 45-jährigen Streikenden. Dieser wurde hierdurch leicht verletzt, er erlitt eine Prellung an der Schulter.