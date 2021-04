Auf längeren harten Lockdown einstellen

Wie geht es weiter in Kirn und im Kreis Bad Kreuznach, wenn die Infektionszahlen so hoch bleiben? Landrätin Bettina Dickes kündigt an, dass vermutlich ab Mittwoch kommender Woche für den ganzen Kreis einschneidende Maßnahmen gelten. Diese werden erst aufgehoben, wenn die Inzidenzzahlen sieben Tage lang unter 100 liegen. In Anbetracht der hohen Dunkelziffern und der angesagten ausgedehnten Test könne man sich auf eine längere Lockdown-Zeit gefasst machen. Was das für die Region bedeutet, ist offen. Da kann man also wieder damit rechnen, dass Tausende Liter Kirner Bier den Bach hinuntergehen, dass viele Mitbürger erkranken. Im Kirner Krankenhaus sei die Pandemie bislang noch nicht nachhaltig aufgeschlagen, informierte Bürgermeister Thomas Jung nach einem Gespräch mit Chefarzt Dr. Stephan Horn dazu. Auch die in der Kinderarztpraxis behandelten erkrankten Kinder hätten keine schweren Symptome gehabt, sagt Dr. Bernd Zerfaß. Für Otto Normalbürger seien die Auswirkungen immens, merkte die Landrätin an: Einzeltraining in den Vereinen, geschlossene Museen, nur ein Hausstand beim Einzelhandelseinkauf.