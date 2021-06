Autos auf dem Seitenstreifen, fehlende Übergänge, schmale oder keine Fußwege – der Straßenverkehr stellt besonders Kinder vor große Herausforderungen. Das macht den Weg zur Schule oder zur Kindertagesstätte gefährlich und versetzt Erziehungsberechtigte in Sorge. An diesem Punkt setzt man in Rümmelsheim nun mit dem Projektstart der „Gelben Füße“ an.