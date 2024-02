Bad Kreuznach

Auf die Gegenfahrbahn geraten: Zwei Verletzte bei Autounfall in Bad Kreuznach

Zwei Verletzte gab es bei einem Verkehrsunfall am Freitag gegen 12.45 Uhr in Bad Kreuznach an der Kreuzung Mainzer Straße und Seeber Flur. Der Fahrer eines stadteinwärts fahrenden Autos geriet aus zunächst unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn. Die Fahrerin eines in Richtung Planig fahrenden Pkw versuchte noch auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß allerdings nicht verhindern.