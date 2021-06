Rüdesheim/Bad Kreuznach

Auf der B41: Fahrerin verliert Kontrolle und landet mit dem Auto in den Weinbergen

Am späten Freitagabend hat sich auf der Bundesstraße 41 ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem eine Autofahrerin verletzt wurde. „Die Frau kam aus unklarer Ursache in der Abfahrt Rüdesheim/Kreuznach-West nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in die angrenzenden Weinberge“, berichtet die Feuerwehr der VG Rüdesheim in einer Pressemeldung. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass Personen eingeklemmt sind, alarmierte die Leitstelle gegen 22.10 Uhr die Feuerwehren aus Bad Kreuznach und Rüdesheim sowie Rettungsdienst und Polizei. Beim Eintreffen stellte Einsatzleiter Martin Barth fest, dass die allein im Fahrzeug befindliche Fahrerin nicht eingeklemmt wurde. Die Feuerwehrkräfte betreuten die Person, leuchteten die Unfallstelle aus und unterstützten bei den Bergungsarbeiten. Der Rettungsdienst brachte die Patientin in ein Krankenhaus. Nach einer guten Stunde konnte der Einsatz beendet werden.